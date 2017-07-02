Çayca Köyü Bosna Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen, 7. Geleneksel Pita ( Börek) Şenliğinde konuşan Nazlı, gençlerin, Bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı olan ve Bilge Kral olarak anılan Aliya İzzetbegoviç’i tanımaları ve anlamaları gerektiğini ifade etti.

Nazlı, “Şenliğimizin birlikteliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. Bu topraklarda var olduğumuzdan beri bir ve beraber yaşamanın kültürünü en güzel şekilde bütün dünyaya en güzel şekilde gösteren bir neslin torunlarıyız. Dolayısıyla bu Anadolu coğrafyası yıllarca, asırlarca çok değişik milletlerden insanların gelip, barındığı bir toprak parçası olmuş. Boşnaklarıyla, Gürcüleriyle, Kürtleriyle değişik her toplumun insanlarıyla bir arada yaşamayı becermişiz. Bugün de burada Boşnak kardeşlerimizin güzel bir şenliğine katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aliya İzzetbegoviç gibi bir lidere sahip olmak Avrupa’nın göbeğinde İslam’ı haykırmak hakikaten çok anlamlı. Lütfen Aliya İzzetbegoviç’i tanıyın, kitaplarını okuyun ve onun size gösterdiği yol üzerinde yürüyün” şeklinde konuştu. (EFE)