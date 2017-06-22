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22 Haziran 2017 11:32

Mustafa Şükrü Nazlı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kütahya’ya özel bir önem veriyor

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kütahya’ya özel bir önem verdiğini ifade etti.

Mustafa Şükrü Nazlı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kütahya’ya özel bir önem veriyor

22 Haziran 2017 11:32


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü’nün "IPARD II Programı" birinci başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almaya hak kazanan yatırımcılar için düzenlenen imza töreninde konuşan Nazlı, Kütahya’nın her alanda büyük bir gelişim ve değişim gösterdiğini belirterek, "Tarım ve hayvancılık Kütahya’nın başlıca geçim kaynakları arasındadır. Bu yüzden tarım ve hayvancılığı bizde gücümüzün yettiği kadar destekleme gayreti içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz TKDK binası, Türkiye’nin sadece 42 ilinde var. Kurumumuz Kütahya’ya ve Kütahyalılara başarılı bir şekilde hizmet ediyor. Kütahyalı hemşerilerimiz de tarım ve hayvancılıkta kendilerini geliştirip yenilemede çok başarılılar. Bu kadar çok proje talebi yapmak demek, tarımı daha bilimsel yöntemlerle yapmak anlamına geliyor. Gelişmeleri yakından takip ediyor olmak demek. Kendimizi geliştirdikçe ekonomimizin de büyüdüğünü görmüş olacağız. Tarımsal anlamda gelişimini tamamlamış olan illerin, kalkınma da öncü olduğunu görüyoruz. Tarım Bakanlığımız Kütahya’ya özel bir önem gösteriyor. Kütahya, Türkiye’de manda üreticiliği desteği arasında 13 ilden bir tanesi olmuştu. Kütahya adına çok önemli adımlar atıyoruz” diye konuştu.


Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da Kırsal Kalkınmayı Destekleme fonunun olduğunu hatırlatan Şükrü Nazlı, “Gittiğimiz ilçelerde ve köylerde çok sayıda projenin hayata geçirildiğini görüyoruz. Üreticilerimizle müşahede ediyoruz. Üreticimizin her zaman yanındayız. Kütahya tarımsal ürünlerinde gelir artışını sağladı. Rakamsal değerler olarak baktığımızda, yıllık 3 milyar TL’nin üzerinde tarımsal hasıla elde ediliyor. 2002’li yıllarda bu rakam 1,6 seviyelerindeydi. Son 15 yılda tarımsal geliri 2 katına artırmış durumdayız. Tarım konusunda başarılıyız” ifadelerini kullandı. (EFE)




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