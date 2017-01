Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre ve İçişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, "İlimizde büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan gazeteci kardeşlerimizin, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Basın mensuplarının mesai mefumu gözetmeksizin çalıştığını dile getiren Nazlı, "Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, her türlü sıkıntı ve zorluğa karşı her geçen gün gelişen, büyüyen, teknolojiye ayak uyduran medya kuruluşlarının mevcudiyeti ve onların bünyesinde görev yapan mesleğinde başarılı gazetecilerin bulunması, ilimizin bir değeri ve zenginliğidir.Meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının benimsemesi günümüzde daha da önem kazanır hale gelmiştir. İletişim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü ve önemli bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta, mesai saati gözetmeksizin görevlerini yapan gazetecilerimizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele takdire şayandır. İlimizde büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan gazeteci kardeşlerimizin, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim" diye konuştu. (EFE)