Mustafa Şükrü Nazlı: Öğretmenlerimiz kutsal bir görevi ifa ediyor

Nazlı, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin, toplumun geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "AK Parti iktidarları döneminde eğitim alanında ülkemizde ve Kütahya’mızda son derece önemli adımlar atılmış adeta bir eğitim reformu yaşanmıştır. Biz bu atılımı devam ettirerek daha iyi şartlarda çocuklarımız yetiştirmeni gayreti içerisindeyiz. Öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakarca görev yaptıklarını görüyoruz, biliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın eğitimi uğruna verdikleri emekleri büyük bir takdir ve şükranla karşılıyoruz. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirilmesinde en çok ihtiyaç duyduğumuz meslek guruplarının biri de öğretmenliktir. Öğretmenlerimiz sadece memuriyet görevini yerine getirmekle kalmayıp başarılı ve düzgün ahlak sahibi insanlar yetiştirerek, bir medeniyet inşasının en önemli mihenk taşları olmayı amaçlamalıdırlar. Bu konuda ülkemizin herhangi yerinde görev yapan tüm öğretmenlerimize inancımız tamdır.Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlarken, emekli öğretmenlerimize saygılarımı ifade ediyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)