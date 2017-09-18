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18 Eylül 2017 22:05

Mustafa Şükrü Nazlı: Önümüzdeki dönemde başta eğitimin kalitesi olmak üzere çok büyük atılımlar hedefliyoruz

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, eğitimde temel altyapı sorunlarının çözüldüğünü dile getirdi.

Mustafa Şükrü Nazlı: Önümüzdeki dönemde başta eğitimin kalitesi olmak üzere çok büyük atılımlar hedefliyoruz

18 Eylül 2017 22:05


İlköğretim Haftası Kutlama Programı’nda konuşan Nazlı, "Ülkemizin insan kaynağını, çağdaş dünya ile rekabet edebilir duruma kavuşturan ve hayat boyu süren bir süreç olarak eğitimi kalkınmamızın odağına yerleştirdik. Eğitimde bilgi ve bilinç arasındaki etkileşimi temel bir ihtiyaç olarak kabul ediyoruz. Bu yaklaşımla insan gücünü yetiştiren özgürlükçü, üretken ve rekabetçi bir eğitim sisteminin oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu sisteme uygun olarak öğretmen yetiştirilmesi, müfredatın değiştirilmesi ve uygun ortamların tesis edilmesi en temel önceliğimiz olmaya devam edecektir. 65. Cumhuriyet Hükümeti olarak eğitim öncelikli gündemimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçemizden her yıl en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Eğitim alanında temel altyapı ve erişim sorunları en temel ölçüde çözüldü. Önümüzdeki dönemde başta eğitimin kalitesi olmak üzere çok büyük atılımlar hedefliyoruz” diye konuştu. (EFE)




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