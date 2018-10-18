"Mutlaka başaracağız"

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necati Gültekin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek için oda üyelerine çağrıda bulundu.

2 adına hazınlanan basın açıklamasını KUTSO Başkanı İsmet Özotraç yaptı. Özotraç, Türkiye'nin son dönemlerde yurt içinde ve yurt dışında ekonomik anlamda müdahalelere maruz kaldığına dikkat çekerek, bununda olumsuz anlamda ekonomiye etki ettiğini söyledi.

Özotraç, "Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır" dedi.

Enflasyonla mücadelenin milli bir dava olduğunu kaydeden Başkan Özotraç, "Türkiye 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır.Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz.Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir.Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekün bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır.Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile Kütahya Ticaret Borsası olarak, tüm oda-borsa üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz.İnanıyorum ki, Kütahya olarak gereken fedakarlığı gösterip,' ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız.Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız" ifadelerini kullandı. (EFE)