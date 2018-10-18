"Mutlu ve huzurlu yuvanın yolu samimiyetten geçer"

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde “Bilinçli Aile, İdeal Gençlik” konulu konferansta konuşan Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Sıtkı Aslanhan mutlu ve huzurlu yuvanın yolunun samimiyetten geçtiğini ifade etti.

Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliğinin Belediye Düğün Salonunda düzenlediği Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Sıtkı Aslanhan'ın konuşmacı olarak katıldığı “Bilinçli Aile, İdeal Gençlik” konulu konferansa halk yoğun ilgi gösterdi.

Konferansta konuşan Sıtkı Aslanhan, mutlu ve huzurlu yuvanın yolunun samimiyetten geçtiğini söyledi. “Maalesef biz bugün samimiyetimizi kaybetmiş durumdayız” diyen Aslanhan, eşlerin birbirine, anne babanın çocuğuna, çocukların anne babaya karşı samimi olmadığını kaydetti.

İslamda 120-130 tane yasak ve haram olduğuna vurgu yapan Aslanhan,” Domuz eti yemek 90. Sırada, gıybet ikinci sırada. Birinci sırada ise adam öldürmek vardır. İslamda en büyük günah bir insanın canına kıymaktır. Gıybet ölü kardeşinin etini yemekle eşdeğerde tutulduğu için ikinci sıraya konmuştur. Bugün bizler domuz kelimesini ağzımıza almıyoruz, ama her gün gıybet etmeye, dedikodu etmeye, suizan etmeye, birbirimizi arkadan çekiştirmeye, birbirimizin kuyusunu kazmaya devam ediyoruz. Allah muhafaza domuz eti yesem ne olur? Maddi, manevi benden başka kimseye zararı yok. Ama gıybet öyle bir şey mi? Gıybet toplumsal bir günahtır. Bir yuvayı yıkar, Hisarcık'ı karıştırır, Kütahya'yı birbirine düşürür. Niye bugün biz bu haldeyiz? Birlik beraberliğimizi sağlayan temel değerler tek tek elimizden alındı. Allah'ın bu ümmete, Müslümanlara, insanlara bahşettiği iki tane çok önemli bayramımız var. Biri Ramazan, diğeri Kurban Bayramı, bu iki bayramın temel özelliği Müslümanların birliği, beraberliği, sevgisi dostluğu, akraba ziyareti için. Ama Türkiye'de bayram diye bir şey kaldı mı? Kimse kusura bakmasın, Türkiye'de bayram, eşittir tatil. Herkes şimdiden bayram kaç gün tatil olacak diye 2019 takvimine bakıyor. Yakında kurban diye bir kavram kalmayacak” diye konuştu.

Programın sonunda konuşmacı Sıtkı Aslanhan'a Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Var ve Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Ali Özdemir tarafından plaket takdim edildi.

Programda Yazar Sıtkı Aslanhan kitaplarını imzaladı. (MA-EFE)