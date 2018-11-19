Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Beyköy Muhtarı Tuncay Kocabaş, İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri çerçevesinde magandalara karşı düğünlerin yapıldığı alanlara 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' afişi astı.

Bakanlığın Düğün Genelgesinde, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasına müsamaha gösterilmemesi istendiğine dikkat çeken Köy Muhtarı Tuncay Kocabaş, “Ayrıca bizlere düğünlerde silah kullanan magandaları ihbar etme görevi verildi. Bizde genelge çerçevesinde üzücü olayların yaşanmaması için düğün ve nişan sahiplerini silah kullanmamaları ve havaya ateş açmamaları konusunda uyarıyoruz. Ayrıca kutlamalarda havaya ateş açılmaması ve silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ‘Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma' yazılı afişleri davetlilerin görebileceği şekilde düğün yapılan alanlara asıyoruz. Bu konuda halkımızdan olumlu tepkiler aldık” dedi.(MA-EFE)