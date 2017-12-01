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01 Aralık 2017 10:36

Nail Caner, CHP Şaphane İlçe Başkanı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şaphane İlçe Başkanlığı’na görevine Nail Caner seçildi.

Nail Caner, CHP Şaphane İlçe Başkanı oldu

01 Aralık 2017 10:36


Şaphane Sinema Salonunda yapılan kongreye Belediye Başkanı Rasim Daşhan, delegeler ve partililer katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, daha sonra divan kurulu oluşturuldu.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ’’Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz İlçe Başkanımız Tevfik Kocakalay’ı rahmetle anıyorum. Yeni seçilen yönetime ve seçime tek aday giren Nail Caner’e başarılar diliyorum’’ dedi.


Tek aday ve tek liste ile gidilen seçimde, 33 delegenin oyuyla Nail Caner başkan seçildi.(YD-EFE)




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