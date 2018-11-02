Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Naldöken Mağarası, turizme kazandırılıyor.

Tavşanlı ilçesi Elmaağacı ve Eşen köyü arasında bulunan, Bursa'nın Harmancık ilçesi Gülözü köyü sınırlarına kadar uzanan Naldöken Mağarası'nın turizme kazandırılması için Tavşanlı Kaymakam Yüksel Kara, İl Kültür Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Müze Müdürü Metin Türktüzün, İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin, Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık, akademisyenler, okul öğrencileri, çevre köy muhtarlarının katılımı ile bir gezi düzenlendi. Öğrenci ve yetkililer, mağaraya hayran kaldı.

Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Şeyda Gazelci, "Daha önce hiç gelmemiştik. Burası Ballıca mağaralarını andırıyor. Bize göre burası gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer" diyerek mağaranın turizme kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, "Bu mağaramız 1999 yılında Eskişehir Kütür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca SİT alanı olarak tescillenmiştir. Daha sonra mağara araştırma derneği tarafından bir rapor düzenlenmiştir. Burası doğal bir mağara. Alternatif turizm dediğimiz mağara turizmine kazandırılması gerekir. Buranın tanıtımlarını yapıyoruz. Kütahya için önemli bir değer olarak görüyoruz ve Kütahya'nın tanıtımına katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün ise, "1998 yılında dış kısmında taş ocağı açılma durumu vardı. O iş kapsamında bu alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına girip girmeme durumuna karşılık inceleme yaptık. Daha sonra taş ocağı için olumsuz rapor yazdık. Bu görmüş olduğunuz mağarayı tescile gönderdik ve tescillendi. Buranın incelenmesi üzerine Ankara'dan Mağara araştırma derneği incelemelerde bulundu ve 200 metre ilerlediler, ön kısmının kapalı olduğu raporu verdiler. Dolayısıyla burası SİT alanı oldu. Roma döneminde de elde edilen çanak çömleklerden yerleşim alanı olduğunu düşünüyoruz." diyerek buranın araştırmalarının ayrıntılı olarak yapılması gerektiğini söyledi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, "İlçemizin birçok değeri birçok zenginliği var. Burada bulunan mağara da bu zenginliklerimiz arasında. Mağara oluşumları itibariyle, sarkıtlardan, dikitlerden, sütunlardan ve perdelerden oluşan mağaramızın özelliklerini yansıtan özelliklere sahip. Biz bu değerin tanıtılması konusunda çalışma başlattık. Alanda şu anda tespitler ve tanıtımını yapma konusunda öncü çalışma yapıyoruz. Daha sonra gerekli izinlerin alınması ve turizm değeri olarak sunulması aşamasında geçecek sürelerle ilgili Kültür Müdürümüzün, Müze Müdürümüzün ve Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdürümüzün bize önereceği yol haritası doğrultusunda çalışmalarımızı olgunlaştıracağız ve bölgemize buranın kazandırılması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. (Tİ - EFE)