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04 Temmuz 2017 12:49

Napolyon kirazı kazandırıyor

Hisarcık ilçesinde kiraz bahçesi sahibi Mehmet Örs, fiyatı ve ihracat potansiyelinin yüksek olması nedeniyle Napolyon 0900 Ziraat kirazının karlı bir yatırım olduğunu söyledi.

Napolyon kirazı kazandırıyor

04 Temmuz 2017 12:49


İlçeye 3 kilometre uzaklıktaki 28 dönümlük arazideki kiraz bahçesinde 540 kök Napolyon 0900 Ziraat cinsi kiraz ağacı bulunan 68 yaşındaki Mehmet Örs, 11 yıldan beri Dünyaca ünlü Napolyon 0900 Ziraat Türk kirazı yetiştiriciliği ile uğraştığını belirterek,” Kiraz bahçemdeki 540 kök ağaç dondan veya çeşitli etkenlerden zarar görmediği zaman yıllık verim 30 tonu bulmaktadır. Kirazın kilosunu 4-5 liradan satıyorum. Bu yıl bahar döneminde kiraz ağaçları dondan zarar gördüğü için kiraz bahçemden ancak 7-8 ton kiraz alabileceğim. Kiraz ağaçlarım sigortalı olduğu için zararımın bir kısmını tarım sigortası karşılayacak. Napolyon kirazı iri, sert ve tatlı meyve eti, çatlamaya dayanıklı, meyvesi, uzun-yeşil sapı, yola ve muhafazaya dayanıklılığı ile dünyanın en önemli kirazları arasına girmiş bulunmaktadır. Eğer kiraz yetiştiriciliği bilinçli bir şekilde yapılırsa karlı bir yatırım olarak değerlendirilebilir” dedi.(MA-EFE)




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