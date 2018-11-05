Nayir, Kütahya'ya veda etti

Sakarya'ya atanan Vali Ahmet Hamdi Nayir, 29 ay görev yaptığı Kütahya'dan ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

Valilik önünde vilayet personeli, kurum amirleri ve valilik çalışanları ile vedalaşan Nayir, "Kütahya ilimizde 29 ay gibi bir süre görev yaptım. Sıkıntılı zamanlarımız oldu. 15 Temmuz ihanetini burada bütün ağırlığı ile burada yaşadık. Ama şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim Kütahya'dan güzel duygularla ayrılıyorum. Kütahya da bulunmaktan, tanımaktan ve Kütahya'nın zenginliklerini görmüş olmaktan mutlu oldum. Kütahya kültür zengini, sıcak sular zengini, maden zengini gerçek anlamda doğal güzelliğe sahip bir ilimiz. Görev sürem boyunca bu zenginliklerin fark edilmesi noktasında çalışmalar yapmaya çalıştık.Yaşadığımız uyum Kütahya da yaşadığım güzelliklerden biriydi. Bu uyumu daha önce çalıştığım hiçbir ilde görmedim. Bu güzelliği yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Nayir, daha sonra ailesiyle birlikte özel aracına binerek polis eskortu eşliğinde Kütahya'dan ayrıldı.

Uğurlama törenine Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz da katıldı. (EFE)