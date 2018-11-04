Nazif Kocaçoban güven tazeledi

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kütahya Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nazif Kocaçoban, tekrar seçilerek güven tazeledi.

Yapılan seçimler sonucu 111 delegenin oyunu alarak güven tazeleyen Nazif Kocaçoban'ın yönetim kurulu listesinde Ülfet Bolan, Numan Küçükçakır, Yüksel Adıgüzel, İbrahim Kızıldağ, Şakir Can, Mehmet Atış ve Osman Arslan yer aldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın da katıldığı kongre sonrası bir konuşma yapan Kocaçoban, delege ve üyelere teşekkür etti. (EFE)