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30 Haziran 2017 12:24

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Çavdarhisar ’Aizanoi Antik Kenti’ne hayran kaldı

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki ’Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Çavdarhisar ’Aizanoi Antik Kenti’ne hayran kaldı

30 Haziran 2017 12:24


Ziyarette, Aizanoi Antik Kenti ve Çavdarhisar’da bulunan tarihi güzellikler hakkında Belediye Başkanı Halil Başer’den bilgiler alan Başkan Ünver, tarihi yapılara hayran kaldı.


Ünver, Çavdarhisar’ın tarihe ışık tutan bir fener olduğunu gördüğünü ve bölge turizmi açısından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.


Belediye Başkanı Halil Başer, Nevşehir Belediye Başkanı Ünver ve Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş’ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. (YD-EFE)




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