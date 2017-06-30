Ziyarette, Aizanoi Antik Kenti ve Çavdarhisar’da bulunan tarihi güzellikler hakkında Belediye Başkanı Halil Başer’den bilgiler alan Başkan Ünver, tarihi yapılara hayran kaldı.

Ünver, Çavdarhisar’ın tarihe ışık tutan bir fener olduğunu gördüğünü ve bölge turizmi açısından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Halil Başer, Nevşehir Belediye Başkanı Ünver ve Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş’ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. (YD-EFE)