Nikah masasına sandalla gidiyorlar

Fuar alanında faaliyet gösteren Havuzbaşı Düğün Salonu İşletmecisi Ali İhsan Özdemir, çiftleri bir süre sandalla nostaljik bir yolculuk yaptırdıktan sonra nikah masasına ulaşmasını sağladıklarını dile getirdi.

Ücretsiz olan uygulamadan çiftlerin son derece memnun olduğunu belirten Özdemir, "Kütahya’da bir ilk gerçekleştirerek, evlenen çiftlere sürpriz yapıyoruz. Çiftleri bir süre sandalla gezi yaptırdıktan sonra nikah masasına ulaşmasını sağlıyoruz. Genç çiftler, bu uygulamamızdan memnun olduklarını belirterek bizlere teşekkür ediyor" dedi.

Nikah masasına sandalla giden Uğur-Şerif Şeyma çifti de, sandalla nikah masasına gitmenin kendilerinde ayrı bir heyecana yol açtığını dile getirdiler. (EFE)