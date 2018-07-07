Nitelikli dolandırıcılık operasyonu

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı FETÖ Soruşturmaları dolandırıcılığı operasyonunda, içlerinde kamu görevlilerinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Yapılan eş zamanlı operasyonda; şüpheliler A.D., V.A., A.A., N.T., B.K., İ.Ç., H.G., R.T. ve F.T. gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Tavşanlı Cumhuriyet Başsağlığı, Kütahya İl Jandarma komutanlığı ekipleri ve Tavşanlı İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince icra edilen, kendilerini Mit mensubu gibi bir kısım kamu görevlerinde bulunmuş gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler A.D. ve F.T. hakkında projeli olarak soruşturmaya başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin "Fetö soruşturmaları/davalarında tutuklu bulunanların tahliyesini sağlama", "ihraç edilen kamu görevlilerinin iadesini sağlama", "e-haciz işlemlerini kaldırma", "kredi garanti fonundan şirketlere kredi sağlama", "vatandaşlık işlemleri", "gümrükte el konulan araç/malların bırakılmasını sağlama", "açıktan memuriyete atama" ve benzeri başkaca birçok menfaat sağlama vaadinde bulunarak menfaat temin ettiklerine yönelik tespitler yapılmıştır. Birkaç ili kapsayacak şekilde aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda A.D., V.A., A.A., N.T., İ.Ç., B.K., H.G., R.T. ve F.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturmaya çok yönlü devam edilmektedir.