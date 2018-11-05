Oda kültürü yaşatılıyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy'de, oda kültürü yıllardır yaşatılıyor.

Atalarından kalma geleneği devam ettiren Örenköylüler, sigaranın içilmediği, oyunun olmadığı, sohbetin doruğa çıktığı köy odalarında buluşuyor.

Geçmişten günümüze ulaşan kültürel değerlerin aktarıldığı köy odaları, kış mevsiminin soğuk gecelerinde sıcak bir sığınma ve konaklama yeri olarak günümüzde de hizmet etmeye devam ediyor. Oda sohbetlerine hafta sonları katılan gençler ve çocuklar bu asırlık kültürün gelecek nesillere aktarılması için yetiştiriliyor.

Köy odasının kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu belirten, Davut Berber, Aslanapa'ya bağlı birçok köyde 10 dan fazla köyde oda kültürünün devam ettiği ve birçok misafirin odalarda konakladığını kaydetti.

Berber, köy odalarının ihtiyaçlarının köy halkı tarafından karşılandığını belirtti.(YD-EFE)