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Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında 2 katlı bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Arslanbey Caddesi'nde, gece 2 katlı evin odunluğunda M.A.'ya ait evde yangın çıktı. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına Tavşanlı Belediyesi İtfaiye araçları ile müdahale edildi.


Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yangın tamamen söndürüldü. (Tİ-EFE)

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