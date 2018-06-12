Oğlu için 6 ayda 60 kilo verdi

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Ferda Tekin (40), yapılan tetkiklerin ardından gastrik bypass ameliyatı oldu. Ameliyat öncesi 120 kilo olan ve dizindeki ağrı nedeniyle yürümekte zorlanan Tekin, hızla kilo vermeye başladı.

"Oğlum zayıflamamı istiyordu"

6 ay içerisinde 120 kilodan 60 kiloya düşen Ferda Tekin, "Oğlum, kilolarım sebebiyle sürekli benim zayıflamamı istiyordu. Yani zayıflamamı oğlum istiyordu. Sonunda başardım" dedi.

Önceden diz ağrılarından dolayı yürümekte dahi zorluk çektiğini söyleyen Ferda Tekin, “Önceden yürüyemezdim ama şimdi milli bir atlet gibi koşarım. En büyük hayalim de yürümekti. Son bir yılda hiç durmadan yürüyorum. Hastaneye başvurdum ve tetkiklerin yapılmasının ardından ameliyat yapılması kararlaştırıldı. Ameliyat öncesi çok düşündüm ama sağlığım daha önemliydi ve oğlum için başarmam gerekiyordu. Artık yürüyemez hale gelmiştim ve ameliyat olmaya karar verdim. Obezite kaynaklı bir çok hastalık vardı bende. Ben son 10 yıldır hep obezite hastasıydım. 10 yıl boyunca rejimdi, kremdi, limonlu su ve çeşitli yöntemlerle kilo vermek için uğraştım ancak başarılı olamadım. Ama bilemedim ki doktorlarımız var. Biz kendimizi doktorlarımıza teslim etmemiz gerekiyormuş. Geçirdiğim ameliyatlar sonrası doktorum sayesinde 120 kilodan 59 kiloya kadar düştüm. Şuan mutluyum çok mutluyum” diye konuştu.

Kütahya’da obezite cerrahisi alanında başarılı operasyonlara imza atan Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Ertuğrul ise yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Biz obezite cerrahisi alanında çalışmalara bir buçuk sene önce başladık ve eksik malzemeleri ve ekibimizi tamamladık. Daha sonra obezite cerrahisi ameliyatı yapacağımızı ilan ettik ve hasta kabulüne başladık. Ferda hanım da bize başvuran hastalarımızdan bir tanesi. Ferda hanım bize geldiğinde 120 kiloydu. Biz kendisine gastrik bypass uyguladık ve ameliyat sonrası bizim söylediğimiz doğrultu da 6 ay içerisinde arzuladığı 60 kiloya kadar düştü. O günden bugüne kadar kilosunu koruyor. Biz hastanemizde tüp mide ve mide bypass olmak üzere iki türlü ameliyat yapıyoruz."