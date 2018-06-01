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01 Haziran 2018 10:31

Öğrenci, öğretmen ve velilerinden Filistin’e yardım

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, ilkokul öğretmenleri, öğrencileri ve velileri, aralarında topladıkları 680 TL’yi Filistin halkına gönderdi.

Öğrenci, öğretmen ve velilerinden Filistin’e yardım

01 Haziran 2018 10:31


Pazarlar İlkokul Müdürü Ünal Bek, "İsrail’in Gazze’de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin’de can ve mal kaybı şiddetini artırarak devam etmektedir. Filistin halkının büyük bir kısmı açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle karşı karşıya bulunmaktadır. Kardeş Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında yardımlarını esirgemeyen veli, öğrenci ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


Açıklamalarda bulunan sınıf öğretmeni Eşref Gök, "Bizler öğrencilerimizi elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan velilerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yardımla Filistin halkının sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermişizdir" dedi.


Dördüncü sınıf öğrencisi Nehir Ergün ise, "Filistin halkının yaşadığı sıkıntıları televizyonlarda izliyoruz. Bizde onlara yardımcı olmak için elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istedik" şeklinde konuştu. (MB-EFE)




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