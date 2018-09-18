Öğrenci pansiyonu hizmete sunuldu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu yenilenen yüzüyle hizmete girdi.

Yaklaşık 3 ay süren bakım, onarım ve tadilat işlemleri tamamlanan pansiyon yeni bir yüze kavuşurken, yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilerek hizmet vermeye başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, yaptığı açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber etmeye hazırız. Devletimizin bize sunduğu imkanlarla ilçemizdeki erkek pansiyonumuzu baştan aşağı yenileyip hizmete açtık. Başarılı bir yıl geçirmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.