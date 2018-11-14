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Öğrenci servisleri denetlendi

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde öğrenci servisi yapan araçlar denetlendi.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde öğrenci servisi yapan araçlar denetlendi.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ethem Ural ve görevli memurlar tarafından Pazarlar İlk ve Ortaokulu ile Sofular İlk ve Ortaokuluna taşıma yapan servis araçlarının denetimi yapıldı.


Müdür Ural, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne uygun şekilde araç kullanan ve yönetmelik gereği aracında eksiği bulunmayan araç şoförlerine teşekkür etti.


Pazarlar'da öğrenci taşıyan servis araçların değişik saat ve tarihlerde denetimlerin süreceği belirtildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, yaptıkları değerlendirmelerde, bugün olduğu gibi yıl içerisinde de titizlikle okul öğrenci taşıtlarının denetleneceğini herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceğini ifade ettiler.(MB-EFE)

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