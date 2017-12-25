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25 Aralık 2017 11:35

Öğrenci ve veliler yatsı namazında buluştu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve velileri birlikte yatsı namazı kıldılar.

Öğrenci ve veliler yatsı namazında buluştu

25 Aralık 2017 11:35


Öğrenci ve velilerin buluştuğu Yenidoğan Camiinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İbrahim Asma tarafından kıldırılan yatsı namazında 5. Sınıf öğrencisi Metin Korkmaz da müezzinlik yaptı.


Okul Müdürü Fatih Yaman, Yatsı Namazı sonrası Seydi Resul İmam Hatip Ortaokuluna geçerek velilere ikramda bulunup, sohbet etme imkanı bulduklarını söyledi.


Yaman,”Arzu eden velilerimiz okulumuzun bölümlerini gezerek, öğrencilerimizin ürünlerini, pano ve çeşitli çalışmaları yakından inceleme imkanı buldular. Yoğun bir katılımla gerçekleşen bu etkinlikten öğrenci ve velilerimizin memnuniyetlerini ifade etmeleri, bu tür faaliyetlerin zaman zaman tekrarlanmasını istemeleri bizleri ziyadesiyle memnun etti” dedi.(MA-EFE)




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