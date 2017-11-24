Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında açılan İşaret Dili Kursuna katılan Atatürk İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak nezaretinde ‘Öğretmenler Günü’ nedeniyle düzenlenen programda işaret diliyle seslendirdikleri ‘Benim Adım Öğretmen’ şarkısı salonu dolduran öğretmenlerden büyük alkış aldı.

İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak, İşaret Dili Kursuna devam eden öğrencilerle Öğretmenler Gününde bir farkındalık oluşturmak adına “Benim Adım Öğretmen” şarkısını işaret dilinde seslendirerek tüm öğretmenlere armağan etmek istediklerini söyledi.

Solak,”Öğretmenler Gününde öğretmenlerimize sürpriz yapmak amacıyla öğrencilerimizin 15 günlük bir süreçte azim ve gayretle çalışmaları sonucu “Benim Adım Öğretmen” şarkısını işaret dili ile seslendirdik. Umarım beğenilmiştir. Emek veren öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.(MA-EFE)