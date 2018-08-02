Öğrenciler, farkındalık oluşturmak için çöp topladı

Başkan Saraçoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Şubesi’nin başlattığı yaz okuluna katılan öğrenciler ile öğretmenlerle bir araya gerek, Kent Ormanı mesire alanında farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliğine katıldı.

Mesire alanında gruplara ayrılan yaklaşık 100 öğrenci, ellerine eldiven takarak çöpleri toplayıp poşetlere doldurdu.

Etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte çöp toplayan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Öğrencilerin açılan yaz okulları boyunca çeşitli alanlarda eğitim gördüklerini, bu eğitimlerden bir tanesinin de çevre bilinci olduğunu belirten Başkan Saraçoğlu, "Kütahya’mız yüzde 56’sı ormanlarla kaplı bir şehir. Bunun yanında şehrimizde birçok mesire alanımız mevcut. Biz belediye olarak şehrimizi temiz tutmak adına çalışmalar yapıyoruz. Ama şehirler sadece belediyelerin yaptığı çalışmalarla temiz olmaz. İnsanlarımızın da çevre bilinci ile hareket ederek hem şehri hem mesire alanları temiz tutması da çok çok önemli. Burada çocuklarımız çok güzel bir iş yapıyorlar. Ayrıca çocuklarımıza bu anlamda önemli görevler de düşüyor. Aileleri ile birlikte pikniğe gelen çocukların büyüklerini çöpleri yerlere atmamaları konusunda uyarmaları bizim söylememizden daha etkili olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Etkinliğe katılan TÜGVA İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı ise; Ormanların insanların en büyük sermayesi olduğunu, onları korumak adına bilinçli bir neslin yetişmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Ormanların korunması ve piknik yapılan alanların temiz tutulmasına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına yaz okulu öğrencileriyle birlikte etkinlik düzenlediklerini dile getiren Kaytancı, "Ormanlar bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynaklarıdır. Kullandığımız birçok eşyayı ormanlarımızdan karşılıyoruz. Ormanları korumak için orman yangınlarının önüne geçmek gerekir. Ormanların yanması insanoğlunun dikkatsizliğinden ortaya çıkmaktadır. Pikniklerde ateşin söndürülmeden bırakılması koskoca bir ormanın yanmasına sebebiyet verebiliyor" ifadelerini kullandı. (EFE)