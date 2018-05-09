Öğrenciler her gün çevre temizliği yaparak güne başlıyorlar

Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Dinçay ve idarecilerin girişimleriyle "Temiz çevre, temiz gelecek" sloganıyla öğrencilere çevre bilincini aşılamak her gün okul bahçesini temizleyerek güne başlıyorlar.

Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Dinçay, " Çevreci öğrencilerimiz okul bahçesinin çevre temizliği ile güne başlıyorlar.Tertip düzen ve temizlik her Müslüman Türk gencinin asaletinde vardır" dedi.

Dinçay, gelecek nesillerin çevre temizliği konusunda daha bilinçli bir nesil olması adına böyle bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.(MB-EFE)