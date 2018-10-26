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Öğrenciler karla erken tanıştı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyüne erken yağan kar, sabah okula gelen öğrencileri şaşırttı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyüne erken yağan kar, sabah okula gelen öğrencileri şaşırttı.


Bin 264 rakımlı Karbasan köyünde sabah saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışı sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler için sürpriz oldu.


Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler, beyaza bürünen okul bahçesinde kartopu oynayıp gönüllerince eğlendiler.


Karbasan İlk ve Ortaokul Müdürü İsmail Tunçay, kar yağışının geçen yıla göre iki ay daha erken yağmasının öğrencileri sevindirdiğini söyledi.(MA-EFE)

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