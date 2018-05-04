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04 Mayıs 2018 12:34

Öğrenciler, Kızılay Kan Bağışı İstasyonu’nu gezdi

Kütahya’nın Hisarcık Atatürk İlkokulu öğrencileri, Kızılay Kan Bağışı İstasyonu’nu gezdi.

Öğrenciler, Kızılay Kan Bağışı İstasyonu’nu gezdi

04 Mayıs 2018 12:34


4/A Sınıfı öğrencileri Sınıf Öğretmeni Şerif Öztürk nezaretinde Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Kızılay Kan Bağışı İstasyonunu gezdiler. Öğrencilerine kan bağışında bulunmanın önemini anlatan ve kendisi de kan bağışında bulunan Öğretmen Şerif Öztürk,” Eğitimde gezi-gözlem yaparak, yaşayarak öğrenme çok önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizle birlikte Kızılay Kan Bağışı İstasyonunu ziyaret ettik. Burada öğrencilerimize yetkili personel kan bağışında bulunma şartlarını ve bağışının önemini anlattı. Böylelikle öğrencilerimiz kan bağışını gözlemleyerek, nasıl kan bağışında bulunulacağını öğrendiler. İlgi ve alakalarından dolayı Kızılay Kan Bağışı İstasyonu personeline çok teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)




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