Öğrenciler, Kızılay Kan Bağışı İstasyonu’nu gezdi

4/A Sınıfı öğrencileri Sınıf Öğretmeni Şerif Öztürk nezaretinde Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Kızılay Kan Bağışı İstasyonunu gezdiler. Öğrencilerine kan bağışında bulunmanın önemini anlatan ve kendisi de kan bağışında bulunan Öğretmen Şerif Öztürk,” Eğitimde gezi-gözlem yaparak, yaşayarak öğrenme çok önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizle birlikte Kızılay Kan Bağışı İstasyonunu ziyaret ettik. Burada öğrencilerimize yetkili personel kan bağışında bulunma şartlarını ve bağışının önemini anlattı. Böylelikle öğrencilerimiz kan bağışını gözlemleyerek, nasıl kan bağışında bulunulacağını öğrendiler. İlgi ve alakalarından dolayı Kızılay Kan Bağışı İstasyonu personeline çok teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)