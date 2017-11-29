Öğrenciler salavat zinciri oluşturdu

Yıl İlkokulu’nda öğrenciler tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla 3 günlük salavat zinciri başlatıldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Merve Güler Takak ve okul idaresi işbirliği ile Mevlid Kandili dolayısıyla öğrencilere kek ve gül suyu ikramı yapıldı. Ayrıca okulun çeşitli yerlerine zikirmatikler asılarak 3 günlük salavat zinciri başlatıldı.

Okul Müdürü Mehmet Ali Yiğit, ’’Bu tür etkinlikler, Peygamber efendimizin güzel ahlakının öğrencilere kavratılıp yaşam boyu bu ahlakı örnek almalarında önemli katkı sağlıyor. Yetişen neslimizin edep, adap ve islamiyeti bilen, kavrayan bir nesil olması için mücadele ediyoruz’’diye konuştu.(YD-EFE)