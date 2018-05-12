Açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci’nin yaptığı Bilim Fuarı’nda öğrenciler tarafından hazırlanan 16 proje sergilendi. Fuara katılanlar, proje stantlarını gezerek, öğrencilerden hazırladıkları projelerle ilgili bilgi aldılar. Projelerini izleyicilerine coşkulu bir şekilde anlatan öğrenciler fuara ne denli hazır olduklarını gösterdiler.

Yaklaşık 3 aydan beri öğrenciler, danışman öğretmenler ve okul idaresi ile birlikte Bilim Fuarı’na hazırlandıklarını belirten Proje koordinatörü Erhan Kaya " Bu süreç içerisinde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tahta Araba Yarışması gibi yoğun etkinliklerin arasında öğrencilerimiz Bilim Fuarına da gece gündüz demeden çalıştılar. Atatürk’ün "Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalâlettir" sözü aynı zamanda okulumuzun vizyonunu ve misyonunu göstermektedir. Bu amaçla giriştiğimiz bilim fuarında öğrencilerimizin fikirlerini, projelerini hayata geçirmelerine öncülük ettik, yaparak yaşayarak geçirdiğimiz bu zaman diliminde öğrencilerimizin bilimsel sürecin basamaklarını etkili bir şekilde kullandıklarına şahit olduk. Bunun sonucunda nihai amacımızın gerçekleştiğini görmek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu süreçte en büyük destekçimiz Okul Müdürümüz Ali Osman Kılıç ve tüm danışman öğretmen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Üstün çalışmalarından dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kendilerinin bilim yolundan ayrılmadan Atatürk ilke ve inkîlaplarına bağlı, devletin gelişimine katkıda bulunan bireyler olmalarını dilerim" diye konuştu.(MA-EFE)