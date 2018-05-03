Öğrenciler, Türkiye şampiyonluğu için hamle yaptı

Satranç Türkiye Birinciliği açılış töreni; Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Birim Müdürü Müge Ören, TSF Asbaşkanı Halil Hilmi Darı, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Solakoğlu, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürleri, TSF Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Okursoy, antrenörler, öğretmenler, veliler ve sporcuların katılımıyla, büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, satrancın çocukların hem sosyal hem de eğitim hayatlarına sayısız kazanımlar katan son derece önemli bir spor olduğunu, bu yüzden satrancın okullarda yaygınlaştırılması için çok sayıda faaliyet ve proje ürettiklerini belirtti.

Tulay konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye Satranç Federasyonu olarak bugün lisanslı sporcu sayısı ile tüm spor branşlarını geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. 2012 yılında 189 bin olan lisanslı sporcu sayısı, bugün 860 binlere dayandı. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile yürüttüğümüz proje gereği 20 bini aşkın okulda satranç sınıfları açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Okullarda ve birçok platformda yürüttüğümüz projelerle, Türkiye’nin 81 ilinden usta sporcular yetiştiriyor, onların başarı hikayelerine büyük bir gururla şahitlik ediyoruz.”

Okul sporları Satranç Türkiye Birinciliğinde yarışmaya hak kazanan tüm takımlara başarı dileklerini ileten Tulay, organizasyonun hayata geçmesi için destek olan Kütahya Valiliğine, Spor Genel Müdürlüğüne, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ve Türkiye İş Bankası’na teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Vali Nayir: "İlk kez bu kadar coşkulu ve yüksek katılım gördüm"

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise Kütahya Yeni Spor Salonu’nu hizmete sunulduğundan beri ilk kez bu kadar coşkulu ve yüksek katılımlı gördüğünü belirtti ve bu sportif coşkuya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Nayir, satrancın ülkemiz geleceği için son derece önemli bir spor olduğunu belirttiği konuşmasında, “Hayat da satranç gibidir. Yarınlarımızı sağlam temeller üzerine kurmamız, bugün yapacağımız güçlü hamlelerle mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

48 ilden 116 takım ve 593 sporcunun zirve yarışında ilk tur protokol üyelerinin sembolik açılış hamlelerinin ardından başladı. Müthiş bir heyecana sahne olacak final yarışı boyunca öğrenci, öğretmen ve tüm katılımcılar sosyal medya hesapları üzerinden yapacağı paylaşımları #SatrançFinalleri etiketi ile yapacaklar.

Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz.