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27 Şubat 2018 17:01

Öğrencilerden askere moral ziyareti

Kütahya’nın Domaniç Hisar İlkokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, askerlere moral verdi.

Öğrencilerden askere moral ziyareti

27 Şubat 2018 17:01


Hisar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile öğretmen ve müdürleri ile birlikte, Afrin’deki terör unsurlarına yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtındaki Mehmetçiğe manevi destek olmak için İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.


Ellerinde Türk bayrakları ve "Kalbimizle, dualarımızla, seninleyiz Mehmetçik" yazılı dövizleri ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden minik öğrenciler askerler tarafından kapıda karşılandı.


Komutanlar ziyaretten dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. İlçe jandarma komutanı Ali Çelik öğrencilerle sohbet etti.


Kahraman Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran öğrenciler ise, askerlere kolaylıklar diledi. Şiirler okuyan çocuklar askerlere dua okudu. Jandarma çocuklara ikramda bulundu.


Okul Müdürü Zekai Kara, “Kahraman ordumuza destek için öğrencilerimizle Domaniç İlçe Jandarma komutanlığındaydık. Başta İlçe Garnizon Komutanımız olmak üzere tüm askerlerimize gösterdikleri samimiyet ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkürü borç biliriz” dedi.(TY-EFE)




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