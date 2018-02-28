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28 Şubat 2018 10:44

Öğrencilerden Jandarma Komutanlığı’na ziyaret

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Milli Egemenlik İlkokulu, öğretmen ve öğrencileri Afrin’de Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev yapan Mehmetçiğe yazdıkları mektuplarla destekte bulundular.

Öğrencilerden Jandarma Komutanlığı’na ziyaret

28 Şubat 2018 10:44


Afrin’de Türk Ordusu’nun teröristlere karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na "Vatan, Millet ve Bayrak" sevgisi ile pekişen öğrencilerin de isteği ile ilçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulunuldu.


Milli Egemenlik ana sınıfı ve ikinci sınıf öğrencileri öğretmenleri ile aldıkları tatlı ve çiçekleri ilçe Jandarma komutanlığına takdim ettiler. Karakol içerisini de gezen öğrencilere kısa bilgiler verildi.


İlçe Jandarma komutanı binbaşı Tuğrul Demiryürek çocuklara bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. (Tİ - EFE)




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