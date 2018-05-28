Öğrencilerden örnek davranış

Domaniç Ortaokulu tarafından yeni bir sosyal sorumluluk projesi daha gerçekleştirildi. Sosyal sorumluluk kapsamında Toplum hizmeti çalışması olarak Domaniç merkezde ihtiyaç sahiplerine Ramazan nedeniyle gıda paketi ve pide dağıtımı yaptı.

Domaniç Ortaokulu tarafından hazırlanan erzak paketi ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Belirledikleri listelere göre isimlere verilen erzağı alan vatandaşlar da öğrencilere teşekkür etti.

Domaniç Ortaokulu Müdürü Muzaffer Sonel Küçük, “Okulumuz tarafından farklı sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu kapsamda 2018 Ramazan ayı dolayısıyla yakın alanlarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Amacımız, toplumsal dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma bilincinin canlı tutulmasıdır” dedi.(TY-EFE)