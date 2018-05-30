Öğrencilerden tiyatro gösterisi

Yıl sonu eğlencesinde Dumlupınar Anaokulu öğrencilerinin yöresel kıyafetlerle sergiledikleri tiyatro oyunları izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır, Anaokul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinin çok beğenildiğini belirterek, "Çocukların özgür düşüncelerini, hayallerini ve bilgilerini kendi projelerini oluşturarak istedikleri şekilde planlayıp, programlayıp öğretmenleriyle beraber oluşturulmasına dayalı bir çalışma yapması takdire şayandı. Konular çocuklar ve öğretmenleri tarafından belirlenmiş. Çocukların büyük bir emek sarf ederek, oynadığı tiyatrodaki rolleri, konuşmaları, tamamen öğretmenleri ile birlikte kendi çabalarının ürünü. Basma kalıp alınmış bir oyun sergilenmediği çok net görüldü. Öğretmen öğrencilerimizi tebrik ediyorum’’ diye konuştu.

Etkinlik sonunda öğrenciler kep attı ve diplomaları minik öğrencilere protokol tarafından verildi.(YD-EFE)