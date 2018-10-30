Öğrencilere 'Afete hazır birey' eğitimi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine 'Afete Hazır Birey' eğitimi verildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 'Afete Hazır Türkiye' projesinin ilk ayağı olan eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar görmeden veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.(EFE)