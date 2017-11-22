Öğrencilere diyabet eğitimi

Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Merve Kıcıroğlu tarafından diyabet eğitimi verildi.

Diyabetin çağın hastalığı olduğunu belirten Dr. Merve Kıcıroğlu, Toplumda şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin sadece erişkinlerde değil çocuklarda da görüldüğünü dile getirdi.

Dr. Kıcıroğlu şunları söyledi: " Diyabet bir hastalık değil yaşam tarzıdır. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Diyabette önemli olan beslenme şeklidir. Küçük yaşlarda oluşturulan düzenli beslenme alışkanlıkları ileride çıkabilecek hastalıkların azalmasına ve kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır."

Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ali Dinçay ise, eğitimlerin devam edeceğine vurgu yaptı.(MB-EFE)