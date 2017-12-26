Öğrencilere ’güvenilir gıda’ eğitimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü gıda ve yem bölümünde görevli Gıda Mühendisi Handa Oğul ve Tekniker Mustafa Ertuğran tarafından 8 ilkokulda öğrencilere yönelik eğitim verildi.

Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, öğrencilerin tüketici bilincini artırmak amacıyla eğitim verdiklerini belirtti. Tokdemir, “Öğrencilere, güvenilir gıda, hijyen ve gıdaların alım ve tüketim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tesisi edilen Alo 174 Gıda Hattı konularında bilgiler verildi. Güvenilir gıda eğitimi alan öğrencilerin soruları, teknik personeller tarafından cevaplandırıldı” dedi. (MEİ-EFE)