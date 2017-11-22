Öğrencilere işitme testi

Şaphane Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 1. sınıf öğrencilerine yönelik ’Okul Çağı İşitme Taraması Programı’ kapsamında, Şaphane İlkokulu’nda tarama yapıldı.

Okul çağı çocuklarda sık görülen işitme kayıplarının erken tanısına yönelik olarak tarama yapıldığını belirten Okul Müdürü Mustafa Dertli, "Tarama kapsamında okulumuzda eğitim gören 1. sınıf öğrencilerine işitme taraması yapıldı. Tarama sonucunda olumsuz bir durum olan öğrencilerimizin velileriyle görüşüp onları gerekli sağlık kurumlarına yönlendiriyoruz. Çocuklarımızın gelişimi için her türlü imkanı okullarımızda sağlamaya çalışıyoruz’’ diye konuştu. (YD-EFE)