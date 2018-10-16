Öğrencilere kırtasiye ve ayakkabı yardımı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Eğitim-öğretime destek' projesi kapsamında, Şaphane İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere çanta, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Öğrencilerin sevinç ve heyecanına İlçe Kaymakamı Lutfullah Göktaş da katıldı.

172 öğrenciye özel bir firmanın katkılarıyla ayakkabı, okul çantası ve kirtasiye malzemesi dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Göktaş, 'Böylesine güzel ve anlamlı bir organizasyon için teşekkür ediyorum. Eğitime yapılan destek her zaman takdire şayandır'' diye konuştu.