İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere meslek tanıtımı

Kütahya Belediyesi, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) işbirliğiyle ilk ve ortaokul öğrencilerine Ünsa A.

Ş. Keramika Şubesi işletmesinde meslek tanıtım programı yapıldığı bildirildi.


Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu eylem planı kapsamında, öğrencilerle işletme ziyareti yapılarak meslek tanıtımı faaliyetlerine devam edildiğini belirten KUTSO yetkilileri, ”Öğrencilerin, meslekleri tanımaları ve kendi yeteneklerine uygun meslekleri seçmeleri, seçecekleri mesleğe hazırlanmaları konularında bilgi paylaşmak, meslek seçimlerine katkı sağlayarak, istedikleri ve hedefledikleri alanda gelişmelerine yön göstermek amacıyla, Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları uyarınca, meslek tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Keramika işletmesinde gerçekleştirilen, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve KUTSO yetkililerinin de bulunduğu programda, İsmet İnönü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri katıldı. Öğrencilere, meslekler hakkında bilgi verilerek, fabrikada incelemeler yapıldı. Ayrıca, iş ve meslek Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında, öğrencilerle meslek seçiminin önemi, iş arama becerilerinin kazandırılması konularında bilgilendirmeler de paylaşıldı” dediler. (EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.