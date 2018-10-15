Öğrencilere meslek tanıtımı

Ş. Keramika Şubesi işletmesinde meslek tanıtım programı yapıldığı bildirildi.

Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu eylem planı kapsamında, öğrencilerle işletme ziyareti yapılarak meslek tanıtımı faaliyetlerine devam edildiğini belirten KUTSO yetkilileri, ”Öğrencilerin, meslekleri tanımaları ve kendi yeteneklerine uygun meslekleri seçmeleri, seçecekleri mesleğe hazırlanmaları konularında bilgi paylaşmak, meslek seçimlerine katkı sağlayarak, istedikleri ve hedefledikleri alanda gelişmelerine yön göstermek amacıyla, Kütahya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları uyarınca, meslek tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Keramika işletmesinde gerçekleştirilen, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve KUTSO yetkililerinin de bulunduğu programda, İsmet İnönü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri katıldı. Öğrencilere, meslekler hakkında bilgi verilerek, fabrikada incelemeler yapıldı. Ayrıca, iş ve meslek Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında, öğrencilerle meslek seçiminin önemi, iş arama becerilerinin kazandırılması konularında bilgilendirmeler de paylaşıldı” dediler. (EFE)