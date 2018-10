Öğrencilere okçuluk dersi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Süleyman Akif Ünlü tarafından okçuluğa meraklı olan miniklere teorik ve pratik eğitim veriliyor. Simav'a bağlı Kestel köyü İlkokulu'ndaki miniklerin okçuluğa olan meraklarını gidermek, geleneksel Türk okçuluğunu anlatmak ve öğretmek için öğrencilerle buluştuğunu söyleyen Ünlü, “Kültürümüzü, tarihimizi, ecdadımızın kudretini gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla, derneğimize başvuruda bulunan her okula gidiyoruz. Temmuz ayından itibaren başlatılan yaz spor okulları kapsamında 9 – 18 yaşları arasındaki öğrencilerimize, Ata sporumuz olan geleneksel okçuluğu ücretsiz olarak öğretmeye çalıştık. Kestel İlkokulundaki miniklerimizin isteği üzerine 4/A sınıfı öğrencilerine, okçuluğun Türk tarihindeki önemini, okun Türklerde hakimiyet sembolü olduğunu anlattık. Ok, yay, zırh, kıyafet, kılıç ve yüzüğü (Zihgir) tanıttık. Yay gerip, ok atmanın zevkini alan minik öğrencilerimiz şimdiden geleneksel okçuluk kurslarına katılmak için sabırsızlanmaya başladılar” dedi. (MEİ-EFE)