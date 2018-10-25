İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere okçuluk dersi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Süleyman Akif Ünlü tarafından okçuluğa meraklı olan miniklere teorik ve pratik eğitim veriliyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği Başkanı Süleyman Akif Ünlü tarafından okçuluğa meraklı olan miniklere teorik ve pratik eğitim veriliyor. Simav'a bağlı Kestel köyü İlkokulu'ndaki miniklerin okçuluğa olan meraklarını gidermek, geleneksel Türk okçuluğunu anlatmak ve öğretmek için öğrencilerle buluştuğunu söyleyen Ünlü, “Kültürümüzü, tarihimizi, ecdadımızın kudretini gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla, derneğimize başvuruda bulunan her okula gidiyoruz. Temmuz ayından itibaren başlatılan yaz spor okulları kapsamında 9 – 18 yaşları arasındaki öğrencilerimize, Ata sporumuz olan geleneksel okçuluğu ücretsiz olarak öğretmeye çalıştık. Kestel İlkokulundaki miniklerimizin isteği üzerine 4/A sınıfı öğrencilerine, okçuluğun Türk tarihindeki önemini, okun Türklerde hakimiyet sembolü olduğunu anlattık. Ok, yay, zırh, kıyafet, kılıç ve yüzüğü (Zihgir) tanıttık. Yay gerip, ok atmanın zevkini alan minik öğrencilerimiz şimdiden geleneksel okçuluk kurslarına katılmak için sabırsızlanmaya başladılar” dedi. (MEİ-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.