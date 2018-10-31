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Öğrencilere tarih anlatıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik ’Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’ konulu seminer verildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik 'Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya' konulu seminer verildi.


Kütahya‘nın tarihi ve değerleri, Emet Meslek Yüksekokulu‘nun yeni öğrencileri için düzenlenen seminerde tanıtıldı.


Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilen programda AEP Eğiticisi-Sosyolog Seçil Sargın Yaman, Meslek Yüksekokulu'na bu yıl başlayan ve etkinliğe büyük ilgi gösteren öğrencilere, Kütahya'nın kuruluşundan bugüne tarihi, yetiştirdiği önemli şahsiyetler ve turizm zenginliğini anlattı.


Seçil Sargın Yaman'ın ardından Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Saylan, öğrencilere Kütahya'nın ve Emet'in tarihi, kültürel ve turistik değerleriyle ilgili bilgiler verdi.(YD-EFE)

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