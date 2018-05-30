Öğrencilerin dikkat becerisi için mini golf sahası

Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Özünlü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler kendi mini golf sahası parkurlarını oluşturdular. Öğrencilerin konsantrasyon ve dikkat becerisinin artırılmasının amaçlandığı bu uygulama ile bir de okul golf takımı kuruldu.

Yapılan mini golf sahası ile amaçlarının öğrencilerin konsantrasyonlarını ve hırslarını artırmak ayrıca öğrencileri okula bağlamak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Özünlü, “Bu golf sahası Türkiye’deki meslek liseleri arasında tek golf sahası, diğer okullarda da var ancak ebatları bizim sahamızdan küçük. Bu oyunun özelliği şu; öğrencinin konsantrasyonu ve hırsını artıyor. Yani çocuklarımıza sürekli ders çalışan, bilimle uğraşan değil de aynı zamanda okula bağlayan faaliyetlerden olması lazım. Bunlardan bir tanesi de golf. Meslek lisesindeki çocuklarımızı öncelikle spor ile daha sonra meslek ile birleştirerek iyi bir eğitim verme derdindeyiz. Bu spor Avrupa’da çok yaygın bir spor hemen hemen birçok şehir de bulunan bu spor bizim ülkemizde bek yok. Fiyatları da 27 bin ve 32 bin TL civarında oldukça yüksek. Ama biz bunu kendi imkanlarımız ile 4-5 bin liraya yaptık” diye konuştu.

Golf sahası ile bir sonraki amaçlarının yarışma olduğunu aktaran Özünlü, “Biz burada ulusal ve uluslararası yarışmalara sporcu yetiştirme derdindeyiz. Bu oyunun bir zorluğu yok. Ekipmanlarımız var, çocuklarımızı yarışmalara hazırlamaya başladık” dedi.

Öğrenciler ise golf oyununu ilk kez okulda oynadıklarını ifade ederek, oyunu sevdiklerini ve her zaman oynamak istediklerini söylediler.