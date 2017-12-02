Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 12:04

Öğrencilerin kütüphane ziyareti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 3.

Öğrencilerin kütüphane ziyareti

02 Aralık 2017 12:04

sınıf öğrencileri okuma etkinlikleri kapsamında Halk Kütüphanesi’ni ziyaret etti.


Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf Öğretmenleri Deniz Karayiyen ve Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, kütüphane ile tanışma imkanı buldular. Yaklaşık 2,5 saat süren ziyarette Kütüphane Sorumlusu İsmail Yaldız’dan kütüphane kuralları, kütüphanede nasıl davranılacağı ve kütüphaneden nasıl yararlanabilecekleri konularında bilgiler alan öğrenciler sınıf öğretmenleri nezaretinde bol bol kitap okudular.


Kütüphane ziyaretini öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, Halk Kütüphanesinden hem öğrencilerin hem de velilerin yararlanması gerektiğini, bu nedenle öğrencilerden ailelerini de kütüphaneye getirmelerini istedi.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
17
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç