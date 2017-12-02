Öğrencilerin kütüphane ziyareti

sınıf öğrencileri okuma etkinlikleri kapsamında Halk Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf Öğretmenleri Deniz Karayiyen ve Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, kütüphane ile tanışma imkanı buldular. Yaklaşık 2,5 saat süren ziyarette Kütüphane Sorumlusu İsmail Yaldız’dan kütüphane kuralları, kütüphanede nasıl davranılacağı ve kütüphaneden nasıl yararlanabilecekleri konularında bilgiler alan öğrenciler sınıf öğretmenleri nezaretinde bol bol kitap okudular.

Kütüphane ziyaretini öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, Halk Kütüphanesinden hem öğrencilerin hem de velilerin yararlanması gerektiğini, bu nedenle öğrencilerden ailelerini de kütüphaneye getirmelerini istedi.(MA-EFE)