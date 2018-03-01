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01 Mart 2018 11:27

Öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup

Kütahya’nın Şaphane İlkokulu öğrencileri, Afrin’deki askerlere mektup yazdı.

Öğrencilerinden Mehmetçiğe mektup

01 Mart 2018 11:27

Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli Mehmetçiğe moral mektubu gönderdi.


Yazılan mektuplar İlçe Milli Eğitim müdürü Metin Koz, Okul Müdürü Mustafa Dertli tarafından İlçe Jandarmalarıyla birlikte postaneye teslim edildi.


Sadece mektup yazmakla yetinmeyen öğrenciler, duygularını daha coşkulu bir şekilde aktardı. 40 kişilik öğrenci grubu, güzel bir koreografiyle birlikte İstiklal Marşı ve Komando Marşını hep bir ağızdan askerlerle birlikte söyledi.


Okul Müdürü Mustafa Dertli, "Öğretmen ve öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri bu başarılı faaliyetle Afrin’deki askerlerimizin yanında olamasalar da onların yüreklerine dokunmaya çalıştılar. Hepsi birer nefer, askerlerimizin kalbine fener oldular. Vatan, bayrak, millet sevgisini haykıran küçük neferlerimiz, meydanları inleterek, Türk ordusuna desteklerini dile getirdiler" diye konuştu. (YD-EFE)




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