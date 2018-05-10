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10 Mayıs 2018 13:14

Öğrencilerinden müzik dinletisi

Gediz Mehmetçik Ortaokulu müzik öğretmenleri ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerinden müzik dinletisi

10 Mayıs 2018 13:14


Gediz Mehmetçik Ortaokulu müzik öğretmenleri İlke Somalı Mercimek ve Cansın Sütçü yönetiminde hazırlanan müzik dinletisinde öğrencilerin gösterdikleri performanslar izleyicilerden büyük alkış aldı ve büyük beğeni topladı. Okul Aile Birliği ve müzik öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen müzik dolu geceye Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Topaloğlu, Mehmetçik Orta Okul Müdürü Mahmut Bahadur, Okul Müdürleri Okul Aile Birliği yönetimi ve çok sayıda veli katıldı. Gecede öğrenciler enstrüman, solo ve grup şarkı, Halk Oyunu, İlahi Dinletisi ve son olarak koro halinde öğrencilerin söylediği şarkılar salondaki izleyenleri coşturdu. Düğün salonu gösterileri izlemeye gelen davetliler izdihamdan programı ayakta izlemek zorunda kalırken, öğrenciler gösterdikleri performansla sanatçıları aratmadı.


Gecede öğrencilerinin performansına ve harcadıkları emeğe teşekkür eden Mehmetçik Ortaokulu Müdürü Mahmut Bahadur, “Öğrencilerimiz müzik öğretmenleri, Türkçe öğretmeni ve beden öğretmenleriyle bu gece için uzun zamandır, zaman ve emek harcadılar. Gösterdikleri performansla da bunun karşılığını aldılar. Dinlenme vakitlerinden zaman ayırarak böyle bir gösteri meydana çıkardılar. Öğrencilerimizin gözlerinden öperim. Öğretmenlerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Velilerimizde bizi yalnız bırakmayarak, destekte bulundular. Okul aile birliğine de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı. (RB-EFE)




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