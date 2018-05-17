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17 Mayıs 2018 10:32

Öğrencilerinden ortak resim sergisi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde ortaokul öğrencilerinin açtığı resim sergisi büyük beğeni topladı.

Öğrencilerinden ortak resim sergisi

17 Mayıs 2018 10:32


Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen resim sergisi Aslanapa halkının beğenisine sunuldu ve büyük takdir topladı.


Aslanapa Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimizin görsel sanatlara olan ilgisini görmek için düzenlediğimiz sergide oldukça başarılı çalışmalar gördük. Kendi özgür çizimlerini tablolara yansıttılar. Çok başarılı bir projeye imza attılar. Sergiyi hazırlamakta emeği geçen başta Görsel Sanatlar Öğretmeni Mahmut Halit Sıdar’ a, ortaokul öğrencilerimize ve destek gösteren velilerimize teşekkür ederim’’ ifadelerini kulandı. (YD-EFE)




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