Öğrencilerinden ortak resim sergisi

Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen resim sergisi Aslanapa halkının beğenisine sunuldu ve büyük takdir topladı.

Aslanapa Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimizin görsel sanatlara olan ilgisini görmek için düzenlediğimiz sergide oldukça başarılı çalışmalar gördük. Kendi özgür çizimlerini tablolara yansıttılar. Çok başarılı bir projeye imza attılar. Sergiyi hazırlamakta emeği geçen başta Görsel Sanatlar Öğretmeni Mahmut Halit Sıdar’ a, ortaokul öğrencilerimize ve destek gösteren velilerimize teşekkür ederim’’ ifadelerini kulandı. (YD-EFE)