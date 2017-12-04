Öğrencilerinden ortak sergi

sınıf öğrencileri birlikte fotoğraf ve el ürünleri sergisi açtılar.

“Rengarenk” adı verilen Özel Eğitim Sınıfı ve 8. sınıf öğrencilerinin sınıfta beraber geçirdikleri zamanlarla ilgili fotoğrafların ve yapılan el işi ürünlerin bulunduğu sergisinin açılışını Kaymakam Tuncay Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve özel öğrenciler birlikte yaptı.

Serginin açılışında konuşan Kaymakam Tuncay Karataş, kendisinin de bir engelli evladı olduğunu söyledi.

Karataş,”Benim annem de engelli. Dolayısıyla böyle bir sergiyi açmanın benim için ayrı bir önemi var. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm engellilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum Engelli vatandaşlarımıza bu hayatı engelsiz hale getirmek için başta bizlere ve tüm vatandaşlarımıza büyük görevler, büyük ödevler düşüyor” dedi.

Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Esra Doğan, bundan sonraki hayatlarında mesleğe yönelecek olan 8. Sınıf öğrencilerinin özel eğitim ile ilgili meraklarını gidermek ve özel eğitim öğrencileri ile kaynaşmalarını sağlamak adına özel eğitim sınıfında ders ve etkinliklerini paylaşmak isteyen öğretmen ve öğrencilerle birlikte olduklarını belirtti.

Doğan,”Düzenlediğimiz sergide ders ve çeşitli etkinliklerde çektiğimiz fotoğraf ve yaptığımız el ürünlerini sergiledik. Gerçekleştirdiğimiz bu güzel projeden Özel Eğitim Sınıfı ve 8. Sınıf öğrencileri ile öğretmenlerimiz büyük keyif aldılar. Hepimizin bireysel farklılıkları olabilir, amacımız bu farklılıkların aslında hayatı paylaşmayı anlamlı kıldığını gösterebilmekti. Projemize destek veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Birlikte gezilen sergi sonunda Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın tarafından özel öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.(MA-EFE)