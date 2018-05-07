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07 Mayıs 2018 10:30

Öğrencilerinden resim sergisi

Kütahya’nın Pazarlar Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılyan resimler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Öğrencilerinden resim sergisi

07 Mayıs 2018 10:30


Pazarlar Ortaokulu öğrencilerinin yeni eğitim öğretim döneminde, görsel sanatlar ve resim öğretmenleri nezaretinde derslerde yaptıkları çalışmalardan oluşan eserler Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.


Serginin açılışı ise, Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.


Serginin açılış kurdelesini kesen Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci, açılışın ardından sergide yer alan eserleri tek tek inceledi ve öğrencilerle sohbet ederek bilgiler aldı.


Sergi hakkında bilgi veren resim öğretmeni Zeynep Çakır, sergide görsel sanat derslerinde öğrencilerin çeşitli konularda, farklı tekniklerle yaptığı 150 eserin yer aldığını söyledi.


Çakır, "Öğrencilerimizin becerili ellerinde yapmış olduğu özel eserlerin sergilenmesi bizleri gururlandırıyor. Bu sergi verilen eğitimin amacına ulaşmasının bir göstergesidir" dedi.(MB-EFE)




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